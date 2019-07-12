Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальном сайте района Байтерек, 16 июля в 11.00 в здании сельского клуба поселка Белес​ будут проводиться общественные слушания по материалам проектов нефтегазоконденсатных месторождений. - Слушания пройдут по шести проектам. Это проект разработки нефтегазоконденсатного месторождения Восточно-Гремячинское, месторождения Гремяченское, месторождение Ульяновское, месторождение Западно-Тепловское, месторождение Тепловское, месторождение Цыгановское, - сообщили на сайте. - Все проекты по состоянию на 01.01.2019 год с материалами ПредОВОС. Стоит отметить, что все заинтересованные лица и общественные объединения могут ознакомиться с материалами "ОВОС" по адресу: город Уральск улица А. Карева, 43/1. Контактный телефон +7(7112)93-39-00(6153). ПредОВОС- предварительная оценка воздействия на окружающую среду.