По словам старшей сестры роженицы Адемы Аймурзиной, беременность протекала без осложнений, а все анализы показывали хорошие результаты. – Зарина 10 июля дважды самостоятельно обращалась в больницу со схватками, но в госпитализации ей отказали, сославшись на то, что у неё всего лишь ложные схватки. 11 июля в 4.00 Зарину привозят на скорой, но и тут врачи не запускают её в родзал. В 5.30 я приехала на партнерские роды, тогда сестра была в очень плохом состоянии, плакала и говорила, что врачи к ней не подходят. Потом врачи сообщили, что у ребенка отсутствует сердцебиение. Мы все сейчас находимся в подавленном состоянии, ведь это должен был быть первый и желанный ребенок в семье. Должна была родиться здоровая девочка весом 3700 граммов, а теперь мы получим бездыханное тело мертвого младенца, - рассказала Адеми Аймурзина. Родственники роженицы возмущены тем, что девушка была вынуждена ходить с мертвым плодом в утробе еще в течение 8 часов. Мертвого младенца Зарина самостоятельно родила в 13.00. – Мы просили врачей сделать операцию и достать мертвый плод или сделать вызывающий укол. Но нам отказали, сказав, что она сама должна родить ребенка. Вы представляете, какой это стресс для молодой девушки, знать, что внутри неё находится её мертвый ребенок? Хотя она очень ответственно относилась к беременности, вовремя сдавала все анализы, нигде на учете не состояла, не страдала никакими заболеваниями. Она на грани сумасшествия, её усыпили с помощью наркоза. Врачи безответственно отнеслись к своей работе, им нужно было сразу при поступлении отправить её в родильный зал, осмотреть, сделать необходимые анализы. Ребенка можно было спасти, ведь, по словам Зарины, при поступлении в роддом она чувствовала шевеления малыша, - рассказала девушка. Теперь родственники намерены жаловаться во всевозможные инстанции, чтобы виновные лица понесли наказание. – Мы ждали здоровую малышку, а из-за халатного отношения врачей мы чуть не потеряли дочь. Виновные люди должны понести наказание. Мы будем жаловаться во все инстанции, будем требовать расследования, - заявила мама Зарины Кулян Аймурзина. Заместитель директора городской многопрофильной больницы по родовспоможению Наталия Кочегарова пояснила, что во время беременности у девушки все же были проблемы со здоровьем. – При изучении обменной карты роженицы выяснилось, что у неё были инфекции мочеполового тракта, результаты анализов мочи тоже плохие, кроме этого, девушка всю беременность болела кольпитом. Женщина первородящая, она поступила к нам 11 июля в 5.15 с указанием на родовую деятельность. Врач при обследовании сразу сказала, что у ребенка отсутствует сердцебиение. По какой причине это произошло, сейчас сказать трудно, точное заключение даст лишь патологоанатомическое вскрытие и полное гистологическое обследование плаценты. Результаты будут известны в течение двух недель. Мертвый плод женщина действительно должна родить сама в том случае, если нет угрозы жизни самой женщины. Ведь если бы провели Кесарево сечение, то у женщины останется рубец на матке и в будущем она уже не сможет самостоятельно рожать, - заявила Наталия Кочегарова. Кроме этого, замдиректора подтвердила, что Зарина Ахметкалиева накануне действительно обращалась в родильным дом с тянущими болями внизу живота. – При обследовании врач диагностировал ложные схватки, была проведена КТГ плода, сердцебиение было в порядке. Показаний к госпитализации не было, и доктор отпустил женщину домой. Повторно её привезла карета скорой помощи. Родственники видели тело малыша, оно направлено в морг для проведения вскрытия, - сообщила Наталия Кочегарова. Стоит отметить, что с начала года в ГМБ зарегистрировано 12 случаев антенальной смертности (гибель плода во время беременности - прим. автора), а с 2010 года не было зарегистрировано ни одного случая материнской смертности.