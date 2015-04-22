По факту избиения женщины на улице Уральска возбуждено уголовное дело
Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по факту избиения женщины на улице Жангир хана на подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.1 УК РК - "Хулиганство". Мужчина 1962 года рождения оказался жителем Уральска. Напомним, 20 апреля примерно в два часа дня на улице Жангир хана мужчина избивал женщину. По словам уральца Марата ЕСЕНОВА, в это время он ехал на работу по улице Жангир-хана, как вдруг увидел, что напротив автозаправки «КМГ» прямо на улице мужчина