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Социум

По факту избиения женщины на улице Уральска возбуждено уголовное дело

Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по факту избиения женщины на улице Жангир хана на подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.1 УК РК - "Хулиганство". Мужчина 1962 года рождения оказался жителем Уральска. Напомним, 20 апреля примерно в два часа дня на улице Жангир хана мужчина избивал женщину. По словам уральца Марата ЕСЕНОВА, в это время он ехал на работу по улице Жангир-хана, как вдруг увидел, что напротив автозаправки «КМГ» прямо на улице мужчина
Анэль Кайнеденова
По факту избиения женщины на улице Уральска возбуждено уголовное дело
Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg
Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg
 Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по факту избиения женщины на улице Жангир хана на подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 293 ч.1 УК РК - "Хулиганство". Мужчина 1962 года рождения оказался жителем Уральска. Напомним, 20 апреля примерно в два часа дня на улице Жангир хана мужчина избивал женщину. По словам уральца Марата ЕСЕНОВА, в это время он ехал на работу по улице Жангир-хана, как вдруг увидел, что напротив автозаправки «КМГ» прямо на улице мужчина избивает женщину. - Было видно издалека, люди проходили, машины проезжали, но никто не остановился, - рассказал Марат ЕСЕНОВ. - А мужчина избивал женщину очень жестоко, она вся в крови на четвереньках пыталась убежать от него, потом села в машину, там пыталась спрятаться. Несмотря на то, что он спешил на работу, Марат остановился и остановил избиение. - Я был в форме, - говорит собеседник, который, кстати, работает заместителем руководителя областного департамента по делам обороны. - Видимо, и это повлияло, я забрал ключи у него, чтобы он дальше не уехал и не натворил еще что-то. Затем вызвал наряд полиции, спасибо им, быстро приехали ребята. Я им вкратце рассказал, что видел, передал ключи и уехал на работу.
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