«По семейным обстоятельствам»: жителю ЗКО не вернули стоимость авиабилетов

За четыре авиабилета он заплатил 108 720 тенге, но позже отменил полёт.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, житель ЗКО на веб-сайте Аviata.kz приобрел авиабилеты перевозчика АО «Эйр Астана» для себя и своей супруги на рейс Астана — Алматы. За четыре авиабилета он заплатил 108 720 тенге.

По семейным обстоятельствам он и его супруга не смогли вылететь, а выданные ваучеры не смогли использовать в срок. Тогда он обратился в суд и попросил взыскать с ответчиков в солидарном порядке стоимость оплаченных билетов.

Суд установил, что истец забронировал авиабилеты, оплатил их стоимость, и выбрав тариф «Выгодный стандарт», принял все его условия, по которому при добровольном отказе пассажира от полета предусмотрен возврат стоимости с удержанием штрафа на ваучер.

За две недели до предстоящего вылета истец в личном кабинете приложения Aviata направил заявку на добровольный возврат билетов. Тогда он получил разъяснение авиакомпании по сумме штрафа, по сумме и сроку действия ваучера, а также о том, как ему воспользоваться ваучером в будущем.

После чего истец в тот же день подтвердил возврат авиабилетов. Тогда авиакомпания удержала штраф и выдала истцу именные ваучеры, действующие три месяца, но он ими не воспользовался.

— Коммерческие воздушные перевозки выполняются на основании договора воздушной перевозки. Истец при приобретении билетов, заключив договор воздушной перевозки, выразил согласие с условиями полета, с правилами применения тарифа авиакомпании, в том числе насчёт возврата стоимости билетов при отказе от полета, — сообщили в областном суде.

Таким образом Шынгырлауский районный суд отказал мужчине в удовлетворении иска. Не согласившись с таким исходом событий, мужчина обратился в областной суд, где решение оставили без изменений.

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