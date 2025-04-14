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Социум

Мальчик из Уральска просил отца вернуть пособие: мужчину лишили родительских прав

Суд установил, что социальное пособие отец использовал на свои личные нужды, до настоящего времени не пытался вернуть деньги.
Арайлым Усербаева
Мальчик из Уральска просил отца вернуть пособие: мужчину лишили родительских прав

В 2023 году в редакцию «МГ» обратился 11-летний Артём Иванов (имя мальчика изменено по этическим соображениям — прим. автора). Его мама в 2021 году скончалась от коронавируса в украинском городе Харьков. У женщины остался один ребёнок — Артём, его родственники смогли привезти в Уральск. Сейчас мальчик живёт с бабушкой, в которой он души не чает. 

С отцом мальчик не поддерживал связь и называл его «биологическим». Единственное чего хотел Артем это чтобы его отца лишили родительских прав и, чтобы тот вернул ему пособие, которое он всё это время получал. Отметим, что мальчик является инвалидом. 

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И вот спустя два года мужчину все же лишили родительских прав. Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО.

– Родители ребенка состояли в зарегистрированном браке, который был расторгнут решением суда от 2014 года. После расторжения брака ребенок, который является инвалидом детства третьей группы проживал с матерью. В 2021 году мама ребенка скончалась, после смерти матери ребенок воспитывается опекуном – бабушкой по линии матери. До назначения опекуна отец ребенка получал социальное пособие по случаю потери кормильца в размере 2,7 миллиона тенге, — сообщили в пресс-службе областного суда. 

Бабушка мальчика обратилась в суд с иском о лишении родительских прав отца, указывая, что ребенок является инвалидом детства, нуждается в постоянном уходе и присмотре, проживает с ней, она занимается воспитанием и обучением внука. Отец не интересуется судьбой ребенка, не общается с ним, материально не помогает.

Суд установил, что социальное пособие отец использовал на свои личные нужды, до этого времени не пытался вернуть деньги. Кроме того, он задолжал своему ребенку алименты в размере 3,1 миллиона тенге. Отметим, что ранее мужчину уже ограничивали в родительских правах. В суде уточнили, что он и не пытался вернуть ребенка. 

– Из заключения психолога следует, что с биологическим отцом ребенок  не поддерживает никакого общения, об отце отзывается негативно, высказывает много обид, в последний раз переписывался с отцом насчет алиментов, — добавили в суде. 

Решением суда иск опекуна к отцу мальчика полностью удовлетворен. Мужчину лишили родительских прав. 

облсуд ЗКО Пособие опекунство

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