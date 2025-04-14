Мальчик из Уральска просил отца вернуть пособие: мужчину лишили родительских прав

Суд установил, что социальное пособие отец использовал на свои личные нужды, до настоящего времени не пытался вернуть деньги.

В 2023 году в редакцию «МГ» обратился 11-летний Артём Иванов (имя мальчика изменено по этическим соображениям — прим. автора). Его мама в 2021 году скончалась от коронавируса в украинском городе Харьков. У женщины остался один ребёнок — Артём, его родственники смогли привезти в Уральск. Сейчас мальчик живёт с бабушкой, в которой он души не чает.

С отцом мальчик не поддерживал связь и называл его «биологическим». Единственное чего хотел Артем — это чтобы его отца лишили родительских прав и, чтобы тот вернул ему пособие, которое он всё это время получал. Отметим, что мальчик является инвалидом.

И вот спустя два года мужчину все же лишили родительских прав. Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних ЗКО.

– Родители ребенка состояли в зарегистрированном браке, который был расторгнут решением суда от 2014 года. После расторжения брака ребенок, который является инвалидом детства третьей группы проживал с матерью. В 2021 году мама ребенка скончалась, после смерти матери ребенок воспитывается опекуном – бабушкой по линии матери. До назначения опекуна отец ребенка получал социальное пособие по случаю потери кормильца в размере 2,7 миллиона тенге, — сообщили в пресс-службе областного суда.

Бабушка мальчика обратилась в суд с иском о лишении родительских прав отца, указывая, что ребенок является инвалидом детства, нуждается в постоянном уходе и присмотре, проживает с ней, она занимается воспитанием и обучением внука. Отец не интересуется судьбой ребенка, не общается с ним, материально не помогает.

Суд установил, что социальное пособие отец использовал на свои личные нужды, до этого времени не пытался вернуть деньги. Кроме того, он задолжал своему ребенку алименты в размере 3,1 миллиона тенге. Отметим, что ранее мужчину уже ограничивали в родительских правах. В суде уточнили, что он и не пытался вернуть ребенка.

– Из заключения психолога следует, что с биологическим отцом ребенок не поддерживает никакого общения, об отце отзывается негативно, высказывает много обид, в последний раз переписывался с отцом насчет алиментов, — добавили в суде.

Решением суда иск опекуна к отцу мальчика полностью удовлетворен. Мужчину лишили родительских прав.