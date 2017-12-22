Иллюстративное фото с сайта today.kz В Атырауской области стартовало ОПМ "Қару" Оружие, которое пройдет в регионе с 22 по 29 декабря. В рамках оперативно-профилактического мероприятия задержан мужчина, подозреваемый в нескольких эпизодах преступлений и находившийся в розыске. В первом случае в июле задержанный вошел доверие к местному жителю и пообещал определить его автомобиль в иностранную компанию на условиях аренды. За свои услуги он попросил 90 тысяч тенге наличными. Однако обещанных слов не сдержал и пропал без вести. -Уже в октябре этот же мужчина угоняет автомобиль марки «Нисан Премьера», которую полицейские в ходе розыскных мероприятий обнаруживают в одном из пунктов по приему цветного металла и вернули владельцу. Автоугонщику также удается скрыться. В третьем случае нарушитель угоняет авто и попадает с ним в ДТП. На похищенном автомобиле «Сузуки Гранд Витара» на трассе Атырау – Махамбет он совершает опрокидывание, бросает разбитую машину и также покидает место происшествия. Автомобиль возвращают прежним хозяева. В четвёртом случае нарушителю каким-то образом удается похитить 4 колеса "КамАЗа" и также скрыться, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. В настоящее время подозреваемый задержан, по всем эпизодам преступлений, где он принимал непосредственное участие, начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК - "Кража", ст. 190 УК РК - "Мошенничество" и ст. 200 - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".