- Для нас это не просто проблема, а боль. Как будто мы оторваны от мира. Главное пережить дожди и не заболеть: дорогу размоет, а в город за лекарствами добраться практически невозможно, - сказал житель Бокейординского района Асланбек.

- Ремонт в зимнее время приостановлен, тем не менее техника компании находится на территории нашего района. И во время бездорожья они вытаскивают застрявшие в грязи машины. Дежурят они круглосуточно, патрулируют. Кроме того, завозят строительные материалы для дальнейшего ремонта. Эти моменты контролируют акимы сельских округов. Сейчас проблемы в основном на объездных дорогах, дорожники посыпали ее щебёнкой, но прошли дожди и понимаете, во что дорога превратилась. В прошлом году у подрядчиков были проблемы, задержка поставки строительных материалов. Тяжелобольных пациентов доставляют санитарной авиацией. Такого нет, чтобы больной человек не мог выехать или вылететь. Всё находится под контролем,- заверил Азамат Сафималиев.

С повышением температуры воздуха в южных районах области началось таяние снега, а вместе с ним "растаяли" дороги. Речь идёт о трассах, которые пытаются отремонтировать третий год: Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин. На некоторых участках ремонт в зимний период приостановили, но подрядные организации перекрыли основной путь и создали объездные дороги, по которым проехать невозможно. Жители говорят, что из этих районов тяжело-больным сельчанам невозможно доехать до областного центра, эта дорога может стать последней. По это причине пациентов часто госпитализируют санитарной авиацией. Каждый год социальные сети пестрят снимками техники, которая потоплена в грязи на бездорожье. Этот год не стал исключением. В редакцию "МГ" обратились жители Жанибекского и Бокейординского районов. Всего в пятистах километрах от Уральска дороги нет. Вместо этого путь из грязи, слякоти, глины, ям и ухабов.Аким Жанибекского района Азамат Сафималиев пояснил, что на их территории отремонтировать дорогу должны на двух участках. Этим занимается подрядная организация ТОО "Темиржол жондеу".Аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов пояснил, что у них в районе аналогичная ситуация. Подрядные организации, делающие ремонт дорог: ТОО "Атырау жолдары" и ТОО "Акжол қурылыс". Единственное, чем ситуация отягощена в этом году, в районе всю зиму отмечались обильные осадки, а сейчас началось их резкое таяние. В ТОО "КазАвтоЖол" обещали позже прокомментировать ремонт трасс.