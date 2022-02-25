По уши в грязи: на бездорожье вновь жалуются жители южных районов ЗКО
Дорога, которая после таяния снега или незначительного дождя превращается в жижу, волнует западноказахстанцев не первый год. Сейчас местные жители вновь обеспокоены ситуацией. Проехать по бездорожью можно лишь на высокой технике, или пройтись пешком. Но на такие подвиги мало кто соглашается, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С повышением температуры воздуха в южных районах области началось таяние снега, а вместе с ним "растаяли" дороги. Речь идёт о трассах, которые пытаются отремонтировать третий год: Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин. На некоторых участках ремонт в зимний период приостановили, но подрядные организации перекрыли основной путь и создали объездные дороги, по которым проехать невозможно.
Жители говорят, что из этих районов тяжело-больным сельчанам невозможно доехать до областного центра, эта дорога может стать последней. По это причине пациентов часто госпитализируют санитарной авиацией.
Каждый год социальные сети пестрят снимками техники, которая потоплена в грязи на бездорожье. Этот год не стал исключением. В редакцию "МГ" обратились жители Жанибекского и Бокейординского районов. Всего в пятистах километрах от Уральска дороги нет. Вместо этого путь из грязи, слякоти, глины, ям и ухабов.
- Для нас это не просто проблема, а боль. Как будто мы оторваны от мира. Главное пережить дожди и не заболеть: дорогу размоет, а в город за лекарствами добраться практически невозможно, - сказал житель Бокейординского района Асланбек.
Аким Жанибекского района Азамат Сафималиев пояснил, что на их территории отремонтировать дорогу должны на двух участках. Этим занимается подрядная организация ТОО "Темиржол жондеу".
- Ремонт в зимнее время приостановлен, тем не менее техника компании находится на территории нашего района. И во время бездорожья они вытаскивают застрявшие в грязи машины. Дежурят они круглосуточно, патрулируют. Кроме того, завозят строительные материалы для дальнейшего ремонта. Эти моменты контролируют акимы сельских округов. Сейчас проблемы в основном на объездных дорогах, дорожники посыпали ее щебёнкой, но прошли дожди и понимаете, во что дорога превратилась. В прошлом году у подрядчиков были проблемы, задержка поставки строительных материалов. Тяжелобольных пациентов доставляют санитарной авиацией. Такого нет, чтобы больной человек не мог выехать или вылететь. Всё находится под контролем,- заверил Азамат Сафималиев.
Аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов пояснил, что у них в районе аналогичная ситуация. Подрядные организации, делающие ремонт дорог: ТОО "Атырау жолдары" и ТОО "Акжол қурылыс". Единственное, чем ситуация отягощена в этом году, в районе всю зиму отмечались обильные осадки, а сейчас началось их резкое таяние.
В ТОО "КазАвтоЖол" обещали позже прокомментировать ремонт трасс.
Фото предоставлено очевидцами и взято из открытых источников
