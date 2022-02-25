- Как рассказал ранее судимый уроженец Алматинской области, он приехал на заработки. Удалось взять в аренду вулканизацию. Работа наладилась. Но почему разбил полицейскую машину, сказать не может, - информировали стражи порядка.

Фото: ДП Алматы В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что инцидент произошёл в микрорайоне Дорожник. 39-летний работник СТО разбил лобовое стекло и боковое зеркало полицейской машины арматурой.Следователи квалифицируют действия задержанного после выяснения всех обстоятельств.