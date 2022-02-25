Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Атырауской области выявили трёх нарушителей правил фармацевтической деятельности. 49-летняя жительница Атырау задержана за приобретение 2900 таблеток "Трамадола" и 76 флаконов "Тропикамида". 37-летняя женщина купила 1 900 таблеток "Трамадола" и 36 флаконов "Тропикамида". Также задержала 25-летняя гражданка, она приобрела 500 таблеток и 50 флаконов лекарств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.