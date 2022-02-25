Ерлан Тургумбаев назначен советником президента, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: МВД РК
Соответствующие указ и распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев.
- Указом Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности Министра внутренних дел Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович назначен советником Президента Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.
Ерлан Тургумбаев на посту главы МВД трудился с февраля 2019 года.
МВД же возглавил Марат Ахметжанов.
- Назначить Ахметжанова Марата Муратовича министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, - говорится в указе президента.
Председателем Антикоррупционной службы Ахметжанов был с апреля 2021 года.
23 февраля несколько Telegram-каналов сообщили, что ожидается смена министра внутренних дел Казахстана. В самом ведомстве тогда информацию опровергли.
