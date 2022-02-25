Самолёт вылетит в ночь на 26 февраля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В пресс-службе AirAstana сообщили, авиакомпания планирует вывезти находящихся в Украине казахстанцев спецрейсом из польского города Катовице в Атырау. Вылет намечен на 2:00 26 февраля. Пассажиров зарегистрируют на рейс по спискам, которые предоставит посольство Казахстана в Украине.
- Казахстанцам необходимо собраться 25 февраля в Почётном консульстве РК во Львове по улице Замкнена 3/1 для дальнейшего трансфера на рейс. Телефон: +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.
За дополнительной информацией можно обращаться к представителям AirAstana: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49. Все новости о ситуации вокруг Украины можно читать по ссылке.