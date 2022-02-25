поезд №202/201 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент» отправится из столицы 18, 21 и 24 марта 2022 года. Из Шымкента будет возвращаться обратно в столицу 19, 21 и 25 марта 2022 года;

поезд №204/203 сообщением «Нур-Султан Нурлы жол-Алматы-1» из столицы выедет 18 и 21 марта 2022 года. Обратно этот же поезд отправится 19 и 22 марта 2022 года;

поезд №206/205 сообщением «Актобе-Атырау» выедет из Актобе 18 и 20 марта 2022 года, а из Атырау - 19 и 21 марта 2022 года;

поезд №207/208 сообщением «Алматы-2-Шымкент» отправится из Алматы 18 и 20 марта 2022 года. Обратно данный поезд будет следовать 19 и 21 марта 2022 года.

поезд №7/8 сообщением «Алматы-2-Саратов» сокращен до станции Уральск курсированием через день. Он начнет выезжать из Алматы с 1 марта 2022 года по нечетным датам, из Уральска в Алматы - с 4 марта 2022 года по четным датам;

поезд №145/146 сообщением «Караганды-Омск» сокращен до станции Петропавловск курсированием через день. Данный состав будет следовать из Караганды в Петропавловск и обратно с 2 марта 2022 года по четным датам;

поезд №301/302 сообщением «Алматы-2-Новосибирск» сокращен до станции Семей курсированием через день. Из Алматы он отправится в путь с 2 марта 2022 года по четным датам. В обратном направлении этот же поезд начнет следовать с 3 марта 2022 года по нечетным датам;

поезд №625/626 сообщением «Атырау-Астрахань» сокращен до станции Дины Нурпеисовой курсированием через день. Из Атырау в обратном направлении состав будет следовать с 2 марта 2022 года по четным датам.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе компании сообщили, что из-за увеличения пассажиропотока в праздники запустят дополнительные коммерческие поезда:При этом временно сокращены маршруты четырёх международных поездов. Они будут курсировать в внутриобластном сообщении: