Национальная валюта к доллару ослабла ещё на шесть тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара продолжает расти в Казахстане Фото сделано в 10:00 Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам утренних торгов 25 февраля составил 472,24 тенге. По сравнению с данными за 24 февраля, национальная валюта к доллару ослабла на 6,23 тенге. Официальный курс Нацбанка на 25 февраля составляет 465,99 тенге за один доллар. В обменниках Уральска по состоянию на 10:00, доллар продают по 470-472 тенге, покупают по 464-466 тенге. 24 февраля торги переносили два раза. До их начала обменники ежечасно поднимали курс. 24 февраля Нацбанк Казахстана решил повысить базовую ставку до 13,5%. Казахстанцам с тенговыми депозитами начислят компенсацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.