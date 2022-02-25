– КПГ-Экологически чистое моторное топливо, которое в Европе признано зелёным. Отличие от существующих моторных топлив в том, что, во-первых, метан абсолютно безвреден для окружающей среды и для здоровья населения. Во-вторых, он намного дешевле, ведь если дизельное топливо стоит 260 тенге за литр, то метан всего 85 тенге за кубометр. Такая цена положительно повлияет на доходность автобусных парков и других владельцев транспорта на дизельном топливе, позволит значительно сэкономить на топливе, - рассказал Анвар Траисов.

– Наша основная задача – это соблюдение Экологического кодекса, в котором четко прописано, что мы постепенно должны переходить от дизельного топлива к экологическим и экономичным видам топлива. Таким является метан. До сегодняшнего дня на нашем рынке люди могли приобрести лишь дизтопливо, бензин и сжиженный газ. Но теперь у них есть возможность перейти на метан. Резкий переход, конечно же, будет невозможен. Многое зависит от инвестиций, от средств, но радует, что предприниматели решили взяться за это дело, - отметил Абат Шыныбеков.

Директор ТОО «Метан-Сервис» Анвар Траисов говорит, что на месте старой, полуразрушенной АГНКС построенной в 80-х годах прошлого века было принято решение создать новое производство компримированного природного газа. Другими словами, здесь будут не только заправлять авто готовым метаном, но и производить его. Объемы впечатляют – мощность станции позволяет производить до пяти тысяч кубометров газа в час.К слову, аналогичные заправочные станции уже успешно функционируют почти во всех городах Казахстана. В Уральске это пока первая станция, однако руководство компании планирует в ближайшее время открыть еще несколько таких объектов, в том числе и в области.На торжественном открытии побывал аким города Абат Шыныбеков, который отметил, что цель инвестиционного проекта – наладить производство экологически чистого топлива в Уральске.Стоит отметить, что станция построена на месте старой АЗС, которая функционировала со времен СССР, здесь заправлялись всего три машины коммунального предприятия, отсутствовали подъездные пути, оборудование было устаревшим, из пяти компрессоров работал всего лишь один. Однако руководство ТОО «Метан-Сервис» за полгода провело на этом месте ремонтные работы и капитальный ремонт компрессоров, установило новое современное оборудование. Здесь одновременно могут заправляться восемь авто. А главное - произведенный на станции газ не восприимчив к перепадам температуры в межсезонье.К слову, на открытие также были приглашены руководители автобусных парков, которые выразили заинтересованность. Ведь заправка экономичным и экологически чистым топливом могут в разы увеличить доходность предприятий.Компания «Метан-Сервис» занимается не только выпуском метана (КПГ), но и переообрудованием дизельных машин на метан, продажей ГБО итальянского бренда BRC на пропан и метан.