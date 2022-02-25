В «Казахавтодор» прокомментировали забастовку рабочих
Сотрудники компании просили повысить им заработную плату на 50%, улучшить условия труда и обновить автопарк, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
24 февраля сотрудники филиала ТОО "Казахавтодор" в селе Подстепное Теректинского района не вышли на работу. Главное требование бастующих - повышение заработной платы. В среднем сотрудники получают 80-100 тысяч тенге в месяц. При этом условия труда называют адскими - рабочие выходят на обслуживание дорог в любую погоду.
Сегодня, 25 февраля, в пресс-службе областного филиала ТОО "Казахавтодор" сообщили, что требования работников были частично удовлетворены и стороны пришли к мировому соглашению.
- В данный момент все работники находятся на своих рабочих местах, на дорогах республиканского значения региона обеспечено бесперебойное движение автотранспорта. Также хотим отметить, что всем сотрудникам филиала заработная плата исчисляется согласно штатного расписания и тарифной сетки, которая регулируется коллективным договорам. Учёт рабочего времени по каждому работнику ведётся за фактически отработанное время. В учёт рабочего времени входит отработанное и неотработанное работником время. При этом отдельно учитываются время сверхурочных работ, работы в ночное время, выходные, праздничные дни, дни командировок, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В компании заверили, что за прошедшие пять лет заработная плата работников в ТОО "Казахавтодор" увеличилась на 45% (с 2017 года, в том числе по годам: 2017 -14%, 2018 – 6%, 2019 -5%, 2020 – 5%, 2021 – 10%, 2022, - 5%). Ежегодная индексация размера зарплаты производится пропорционально на уровень роста МРП (месячный расчетный показатель).
- Выплата ежемесячной заработной платы работников производится своевременно без задержек и с начислением всех надбавок (включая за выслугу лет в дорожной отрасли), доплат и стимулирующих премий, и выплат компенсационных доплат при разъездном характере работы (0,35 МРП за каждый день), осуществляется выплата лечебного пособия с предоставлением 30 календарных дней отпуска, предусмотренные коллективным договором, - пояснили в пресс-службе дорожной фирмы.
К слову, также было сообщено, что стимулирующая премия работников была выплачена 10 января этого года, а заработная плата за январь - четвёртого февраля.
