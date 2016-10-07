Сегодня, 7 октября, в ТОО "Технопарк "Алгоритм" проводился финал конкурса "INNOVA-2016", где был представлен 31 проект. 17 заявок было подано школьниками и 14 заявок - студентами. Конкурс проводился по нескольким направлениям. Среди них были проекты нефтегазовой сферы, робототехники, IT - технологий, естественной и инженерной наук. Целью конкурса является стимулирование талантливых и одаренных молодых людей к развитию инновации и внедрение новых предложений. По словам руководителя филиала "Технопарк "Алгоритм" Павла ПРОСКУРИНА, все предоставленные проекты сейчас находятся только на уровне теории, чтобы они реализовывались нужно разработать опытные образцы, подтвердить экономическую эффективность, а также создать пробную партию этих разработок. - Если проект покажет свою эффективность, то мы планируем его серийное производство. Вообще подобный конкурс у нас проводится в третий раз. Многие школьники и студенты участвуют повторно, доработав свои проекты. Один из таких проектов - "Повышение производительности печати моделей на 3D принтерах". Сейчас он уже работает, - отметил Павел ПРОСКУРИН. По итогам конкурса лучшим студенческим проектом была признана работа студентки ЗКАТУ Ольги ПЛАХОТНЮК. Ее проект был направлен совершенствование технологии производства керамзита с использованием побочных продуктов промышленности. Победителями среди школьников стали Талгат МУЛДАШ и Мерхан МЕРГАЛИЕВ, которые представили устройство для получения электроэнергии из атмосферного воздуха. Напомним, что 21 июня, в ТОО «Технопарк «Алгоритм» обсудили пилотный проект по опытно-экспериментальному применению карбонатного бурового шлама в КПО б.в. - Сегодня будут рассматриваться вопросы по пилотному проекту по использованию карбонатного бурового шлама на месторождении Карачаганак. Этой проблемой вместе с ЗКГУ имени М. Утемисова занимались и многие производственные предприятия области, асфальтобетонные заводы и дорожно-строительные управления, - рассказала заведующая кафедрой химии ЗКГУ имени М.Утемисова Зарипа КУНАШЕВА. - Мы провели много исследований, в том числе и промышленные испытания. На сегодняшний день хотим поставить задачу перед КПО, чтобы дальше внедрить все то, что было испытано. Мы предлагаем в дорожно-строительных работах использовать карбонатный буровой шлам после термической обработки в составе композиционных материалов, поскольку он обладает высокой прочностью, водостойкостью, морозостойкостью и является безопасным в использовании.