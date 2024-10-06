Участок референдума №321, расположенный в здании “Жайық самалы” озарился сразу тройной красотой. Мисс Уральск, Мисс Ақжайық и I Вице-мисс Уральск пришли сюда, чтобы отдать свой голос.

Корона, лента и роскошный наряд в национальном стиле — все выдает в них победительниц. Мисс Уральск Алма Хабулова, Мисс Ақжайық Алинур Нуржан и I Вице-мисс Уральск София Габдуллина выбрали торжественные образы для голосования на референдуме.

Девушки грациозно продефилировали по участку до кабинки для голосования и оттуда до урны с бюллетенями. Совсем недавно они получили титул главных красавиц Приуралья, и теперь готовятся представлять регион на республиканском конкурсе.

- Конкурсы красоты сейчас изменились. И внешняя красота не самое главное в них. Как победительницы мы должны олицетворять не только красоту нашего края, но и разносторонность, прогрессивность взглядов молодежи. Мы считаем, что голосование на референдуме это в первую очередь право каждого гражданина, и нужно пользоваться им, — поделились девушки.

К слову, конкурс красоты Мисс Казахстан состоится в ноября. Участницы из Уральска уже готовятся к нему.

Тем временем в ЗКО продолжается голосование. Явка на избирательных участках уже перевалила на 50%.



Автор Дана Дюсекенова