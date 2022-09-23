Официальный курс Нацбанка составляет 481,29 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 486-488 тенге, покупают по 476-478 тенге. Рубль в среднем стоит 7,8 тенге, покупают его по 7,4 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.