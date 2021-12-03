Фото с сайта pexels.com Стоит отметить, что забор крови может быть также из указательного пальца, если другого варианта не предоставляется. Существует три варианта забора крови. Медики рассказывают, что кровь можно брать, как из правой, так из левой руки. Из безымянного, указательного или среднего пальцев. Большой палец и мизинец в этом не участвуют, иначе последствия могут быть плачевными. К примеру, если в кровь попадет инфекция. Но если вы являетесь частым гостем в лабораторном кабинете и сдаете кровь регулярно, то вместо безымянного всё же используют средний или указательные пальцы. Почему выбор падает сначала на безымянный палец? Всё потому, что он меньше остальных пальцев подвижен и участвует в различных процессах. Кроме того, на нём кожа мягче и нежнее, что упрощает лаборанту забор крови. Также там быстрее всего затягивается прокол. И чём быстрее она затянется, тем меньше вероятности попадания инфекции. Стоит отметить, что на безымянном пальце самое наименьшее количество нервных окончаний, поэтому процедура менее болезненна, чем из других пальцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.