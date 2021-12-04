- Рост произошёл в 1,8 раза. Это нереальный порог. Мы, подписавшие данную петицию граждане Казахстана, требуем ЕНПФ снизить пороги минимальной достаточности до разумного предела. 20-летний студент как соберёт 1,7 млн тенге? - говорится в петиции.На 15:50 четвёртого декабря её подписали 185 человек. Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.