Авторы требуют снизить «пороги достаточности», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЕНПФ рассчитали, сколько надо получать, чтобы иметь пенсию 250-300 тысяч тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане появилась петиция против решения ЕНПФ о подъёме «порога достаточности» в 2022 году.
- Рост произошёл в 1,8 раза. Это нереальный порог. Мы, подписавшие данную петицию граждане Казахстана, требуем ЕНПФ снизить пороги минимальной достаточности до разумного предела. 20-летний студент как соберёт 1,7 млн тенге? - говорится в петиции.
На 15:50 четвёртого декабря её подписали 185 человек. Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова.