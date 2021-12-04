Водителей автобусов и пассажиров оштрафовали за отсутствие масок в Уральске
Только за последнюю неделю было выявлено 15 человек, нарушивших масочный режим, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, третьего декабря, во время брифинга главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что сейчас в регионе привиты более 68 тысяч жителей. Однако карантинные меры должны соблюдаться.
- В области работают 167 мониторинговых групп, за последнюю неделю за несоблюдение масочного режима было передано 15 материалов в департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Из них были оштрафованы шесть водителей общественного транспорта, восемь пассажиров и один хозяин продуктового магазина. Также было передано пять извещений на объекты общественного питания, которые также нарушили карантин. Количество людей на мероприятии не должно превышать 100 человек, однако рестораны и кафе продолжают проводить праздники, где собирается по 200-300 человек. Всего за последнюю неделю составлено 14 административных протоколов на 1,1 миллион тенге, - рассказал Мухамгали Арыспаев.
Он отметил, что с первого ноября 72 человека нарушили домашний карантин.
- Из них 61 человек пытались пройти в общественные заведения с "красным" статусом. Составлено 24 административных протокола на сумму 1,5 миллиона тенге, - пояснил главный санврач области.
Нарушителей выявили через Ashyq.
