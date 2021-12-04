- В области работают 167 мониторинговых групп, за последнюю неделю за несоблюдение масочного режима было передано 15 материалов в департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Из них были оштрафованы шесть водителей общественного транспорта, восемь пассажиров и один хозяин продуктового магазина. Также было передано пять извещений на объекты общественного питания, которые также нарушили карантин. Количество людей на мероприятии не должно превышать 100 человек, однако рестораны и кафе продолжают проводить праздники, где собирается по 200-300 человек. Всего за последнюю неделю составлено 14 административных протоколов на 1,1 миллион тенге, - рассказал Мухамгали Арыспаев.

- Из них 61 человек пытались пройти в общественные заведения с "красным" статусом. Составлено 24 административных протокола на сумму 1,5 миллиона тенге, - пояснил главный санврач области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, третьего декабря, во время брифинга главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что сейчас в регионе привиты более 68 тысяч жителей. Однако карантинные меры должны соблюдаться.Он отметил, что с первого ноября 72 человека нарушили домашний карантин.Нарушителей выявили через Ashyq.