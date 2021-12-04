- Находясь в алкогольном опьянении справил нужду под себя, вёл себя неадекватно и выражался нецензурной бранью в адрес окружающих. Транспортные полицейские в отношении мужчины составили два административных протокола за мелкое хулиганство и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что на станции Кандыагаш произошло задержание 46-летнего жителя Жамбыльского области. Мужчина ехал на поезде сообщением Актобе - Атырау.Решением суда мужчину подвергли административному аресту на трое суток.