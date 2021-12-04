В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до 0..+2. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +4..+6 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -1..+1 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

На большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере - низовая метель, на дорогах гололедица.