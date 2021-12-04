Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, случай произошел третьего декабря в 20:50 в селе Талдыкудук Казталовского района. - В частном жилом доме при монтаже печи на природном газе работниками газового хозяйства ТОО "КАЗГИД" произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. В результате хлопка разрушилась крыша пристройки, а также волной хлопка были выбиты окна, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что пострадали двое работников. - 29-летний мужчина получил ожоги 25% тела (кисти рук), 28-летний мужчина получил ожог лица (левая щека). Оба работника проживают в Уральске. Они были доставлены в больницу в поселок Жалпактал, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО.