Фото предоставлено очевидцами По словам очевидцев, подростки шли по обочине дороги, когда попали под колеса внедорожника. В пресс-службе полиции ЗКО сообщили, что ДТП произошло сегодня, четвертого декабря, около 19:00 в ПДП-2 (Деркул). - Водитель после наезда скрылся с места аварии. Однако в машине осталась женщина, которая утверждала, что за рулем была она. Со слов свидетелей, за рулем Toyota Prado находился мужчина. Сейчас его разыскивают, - пояснили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что оба подростка находятся в тяжелом состоянии. Им по 16 лет. Они были доставлены в Областную детскую многопрофильную больницу. - пострадавшие получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У одного из них еще диагностирована ушибленная рана теменной области, - сообщили в пресс-службе облздрава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.