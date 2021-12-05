- Нами проведена соответствующая проверка. Водитель транспортного средства установлен - Есполов 1987 года рождения. Он привлечён к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 593 части 1 КРК об АП (несоблюдение правил перевозки пассажиров), - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Скриншот с видео В конце ноября в сети появился ролик. На кадрах видно, как мужчина, который едет по проспекту Аль-Фараби. На ролик сразу обратили внимание в полиции. Четвёртого декабря стало известно, что водитель Mercedes наказан.Штраф по данной статье составляет пять МРП - 14 585 тенге. Проверка в отношении второго участника видеозаписи продолжается.