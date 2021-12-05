Изображение с сайта Pixabay Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН опубликовала график магнитных бурь на декабрь. Первая из них пройдёт в период с девятого по 13 декабря. Пик её наступил десятого числа. Следующая буря прогнозируется в период с 18 по 22 декабря с пиком 19 декабря. В последние дни года - 30 и 31 декабря Землю накроет незначительная магнитная буря.

Магнитные бури имеют пять классов - от G1 до G5, которые характеризуют интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию. Слабая буря (G1) может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

