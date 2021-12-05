Желающие могут встать в очередь на получение вакцины Pfizer, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Управление общественного здоровья Алматы сообщило о старте записи на прививку Pfizer лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины. Иммунизация желающих пройдёт в трёх поликлиниках мегаполиса:
  • городская поликлиника №5 (Макатаева, 141). Телефон: 8 (727) 344 98 04, 8 707 101 28 93, 8 707 931 92 63 (WhatsApp).
  • городская поликлиника №7 (Бухар жырау, 14). Телефон: 8 (727) 376 33 99, 8 701 111 61 81 (WhatsApp).
  • городская клиническая больница №5 (Достык, 220). Телефон: 8 (727) 264 72 64, 8 747 263 72 46 (WhatsApp).
Стоимость вакцины пока неизвестна. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем.