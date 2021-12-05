Пёс жив и находится в приюте, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Ещё один шокирующий случай живодёрства произошёл в Казахстане. Житель Алматинской области поджёг собственную собаку. появилось в социальных сетях.
К счастью, животное выжило.
- Температура 40.8, перегрев. Опалена шерсть абсолютно везде! По всему телу, голове, морде, слизистые. Ожоги только поверхностные, но врачи опасаются развития ожоговой болезни. Забрали в стационар, - написала волонтёры dom_perederzhka.
В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что акт живодёрства произошёл четвёртого декабря в посёлке Кыргауылды.
- Мужчина на видео установлен, им оказался 43-летний местный житель. Отмечаем, что собака жива и содержится сейчас в приюте. По факту жестокого обращения с животным возбуждено и проводится расследование, предусмотренное статьёй 316 УК РК, - информировали в полиции.
Это уже второй случай поджога собаки за год. В июле неизвестные сожгли пса, снимая мучения животного на видео. Установить их личности не могут до сих пор. Более того, полиция даже не знает, где именно произошло жестокое убийство.
