Иллюстративное фото из архива "МГ" С первого января 2022 года возраст выхода на пенсию будет уже 60 лет и шесть месяцев. То есть, если казахстанки, которым во второй половине 2021 года исполнится 60 лет, не успеют подать заявление до конца этого года, в следующем им придётся ждать полгода и выйти на пенсию они смогут только после июля 2022 года. «Правительство для граждан» отправляет SMS-предупреждения гражданам, готовящимся к выходу на пенсию. Для оформления понадобится ряд документов. При этом, их отсутствие, кроме удостоверения личности, не может стать причиной для отказа в получении пенсии. Однако может сказаться на размере выплат.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.