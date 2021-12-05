Полиция ведёт досудебное расследование, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске водитель Toyota Prado сбил двух подростков Фото со страницы Тамары Еслямовой в Facebook ДТП произошло около 19:00 четвёртого декабря по улице Майлина. Подростки шли по обочине дороги, когда попали под колёса Toyota Land Cruiser Prado. Водитель бросил авто и скрылся с места аварии. Сегодня, пятого декабря, в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили о его задержании.
- В рамках досудебного расследования проводятся соответствующие мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка согласно законодательству, - информировали в ведомстве.
Как накануне сообщали в пресс-службе областного управления здравоохранения, оба 16-летних подростка находятся в тяжёлом состоянии. Им диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У одного из них также ушибленная рана теменной области.