- Постановлением суда признан виновным по части 1 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (нарушение ПДД, повлёкшее причинение ущерба имуществу) и привлечён к ответственности в виде административного штрафа, - говорится в постановлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Тупкараганском районном суде рассмотрели административное дело в отношении водителя. Находясь за рулём грузовика «ГАЗ-33081», он не справился с управлением и перевернул транспорт.Водитель должен казне 40 838 тенге.