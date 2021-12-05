На севере и северо-западе Западно-Казахстанской области шестого декабря ожидается туман, гололед. Сильнейший гололёд образовался в Уральске На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике ожидаются туман и гололёд.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3, ночью похолодает до -2..-4. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
