Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Справивший нужду в детскую коляску алматинец попал на видео Скриншот Видео опубликовали жители многоэтажного дома в микрорайоне Жас Канат. Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как мужчина справляет нужду в одну из детских колясок. Шестого декабря стало известно, что хулигана задержали. Он заявил, что в тот момент находился подшофе.
- Фигурант не проживает в указанном жилом массиве. Сегодня он был задержан. Это 44-летний гражданин, который снимает в аренду жилье в районе автовокзала «Саяхат». Ранее, как установлено, мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за имущественное преступление, – цитирует Polisia.kz начальника управления полиции Турксибского района Еркина Амантаева.
Материалы по статье «Мелкое хулиганство» передали в суд по административным делам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.