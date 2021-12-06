564 собаки покусали жителей Талгарского района с начала года
У 256 из них были законные владельцы. Однако животные бесконтрольно бродили по району, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В минувшие выходные акимат Талгарского района подвергся критике. В Instagram-паблике опубликовали видео бездомных собак. Пять псов играли на футбольной площадке с пакетом.
Подписчиков умилило видео. Позже под роликом акимат района оставил комментарий о вызове службы отлова. Пользователи возмутились такой реакции и обвинили властей в жестоком подходе к решению проблемы бродячих животных.
В акимате решили ответить на обвинения. В пресс-службе ведомства сообщили, что с начала года в службу по отлову поступило 2 875 жалоб на бродячих животных от жителей Талгарского района.
- В основном звонили родители и взрослые, обеспокоенные безопасностью детей. Из всех пойманных собак, 564 искусали людей. Из них у 256 собак выяснилось, что есть хозяева. То ест они бесконтрольно гуляли по улицам. В связи с чем 78 человек были привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафа 105 010 тенге, - рассказали в акимате.
В ведомстве отметили,что ветстанция ведёт страницу в Instagram, где публикуются фотографии отловленных животных. Власти уверяют, что большинство жителей узнают и забирают своих питомцев.
- Хотя такая работа не входит в обязанности службы, ребята это делают только из хороших побуждений. Также отметим, что вступив на должность акима района Кайдар Абдыханов принял во внимание проблему бродячих собак. Он дал протокольное поручение о том, чтобы выделить земельный участок для создания приюта для собак. Мы находимся в поиске защитников животных, которые заинтересованы открыть приют, - отметили в акимате.
В ведомстве также посчитали нужным добавить, что Абдыханов является владельцем лабрадора по кличке Сарбаз, овчарки Лютой и кошки.
Стоит отметить, что сами жители региона регулярно становятся участниками актов живодёрства. Согласно статистике, наибольшее количество случаев жестокого обращения с животными зарегистрировано именно Алматинской области. Буквально вчера житель региона поджёг собственную собаку.
