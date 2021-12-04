Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Макеты школьников установили близ пешеходных переходов в Атырау Иллюстративное изображения из архива "МГ" ДТП произошло в девять часов вечера третьего декабря. 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева, напротив больницы скорой медицинской помощи на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на подростка 2006 года рождения. Пешеход скончался на месте ДТП.
- Проводятся следственные действия по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД». Водитель водворён в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.