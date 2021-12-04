- Проводятся следственные действия по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД». Водитель водворён в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Иллюстративное изображения из архива "МГ" ДТП произошло в девять часов вечера третьего декабря. 32-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Пацаева, напротив больницы скорой медицинской помощи на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на подростка 2006 года рождения. Пешеход скончался на месте ДТП.Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.