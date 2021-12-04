- В результате пожара хозяин дома 1987 года рождения получил ожоги и был госпитализирован в областную больницу. Пожар локализован в 17:16 и полностью ликвидирован в 17:40, - отметили в ведомстве.

Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что возгорание произошло третьего декабря в 16:22. Крыша одноэтажного частного жилого дома загорелась в посёлке Еркинкала-2 по улице №5. Когда на место ЧП прибыл первый расчёт, кровля площадью 150 квадратных метров уже полностью сгорела.Причина возгорания устанавливается. На ликвидацию ЧП выезжали 22 сотрудника департамента на пяти единицах техники.Фото: ДЧС Атырауской области