- 25-летняя водитель BMW, двигаясь со стороны аэропорта по проспекту Богенбай батыра, напротив КДЦ №7 допустила наезд на дорожный знак и остановочный павильон, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Фото: Polisia.kz Авария произошла в ночь на третьего декабря.Водитель пострадала, её госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Актобе. О заведении административного производства не сообщается. Скорее всего оно начало по статье «Нарушение ПДД». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.