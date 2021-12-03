Для начала давайте разберёмся, что такое "вейп". Это один из видов гаджетов, которые предназначены для тех, кто хочет бросить курить. Прибор представляет собой электронную сигарету – компактный ингалятор с аэрозольным генератором. В нём нет дыма, но есть пар. Курение табака способно вызвать множественные проблемы со здоровьем, среди которых ранее старение, рак легких, проблемы с зубами, кожей, сердечно-сосудистой системой и эрекцией. Поэтому большинство людей в последнее время массово перешли на курение вейпов или электронных сигарет. Они уверены, что основной вред от сигарет исходит во время горения, так как в гаджетах табак не горит, а нагревается, в нем вреда меньше. Это действительно так, но это не значит, что курение гаджетов вовсе безвредно. Американские ученые провели исследование, в котором участвовали более 10 тысяч курящих мужчин от 20 до 65 лет. Они рассказали, что испытывают проблемы с потенцией, что имеют вредные привычки и о наличие хронических заболеваний. Возможная связь использования электронных сигарет и вейпов с потенцией проверялась в моделях многомерной логистической регрессии в полной и ограниченной выборках с поправкой на несколько факторов риска. Исследователи сделали заключение, что люди курящие вейпы и электронные сигареты, вдвое больше страдают от проблем с потенцией по сравнению с теми, кто ни разу их не употреблял. Результаты не зависят от возраста, веса и наличия других проблем со здоровьем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.