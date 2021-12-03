В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +4..+6, ночью похолодает до +1..+3. Ветер южный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +6..+8 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

На севере, востоке, юге, юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере и востоке - гололёд и низовая метель, на юго-востоке - днём возможна пыльная буря.