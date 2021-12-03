Массовая вакцинация препаратом Pfizer в регионе началась 20 ноября. Также им приваются женщины в периоде лактации и подростки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 78 беременных вакцинировались против в COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, третьего декабря, во время брифинга заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков сообщил, 19 ноября в Западно-Казахстанскую область прибыла партия вакцины Pfizer в количестве 29 250 доз. - Уже 20 ноября стартовала вакцинация подростков, кормящих и беременных. На сегодняшний день вакцинировано 2 286 человек, из них 78 беременных, 912 женщин находящих в периоде лактации и 1295 подростков, - рассказал заместитель руководителя облздрава. С 22 ноября в регионе началась и ревакцинация. На сегодня её прошли 1 215 человек. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.