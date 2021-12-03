Как будет выглядеть новая мечеть на две тысячи мест в Уральске
Строительство новой мечети запланировано на 2022 год, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
19 мая в посёлке Зачаганск напротив областной детской больницы заложили капсулу для строительства мечети. Как стало известно сегодня, возведение мечети запланировано на следующий год и строиться она будет за счёт спонсорских средств. По словам руководителя отдела архитектуры и градостроительства Ботагоз Тустикбай, всего на рассмотрение комиссии поступило шесть проектов из разных регионов Казахстана.
– Сегодня конкурсная комиссия подвела итоги конкурса на разработку эскизного проекта мечети на 1 500-2 000 мест. Она будет строиться по улице Жангир хана в посёлке Зачаганск, на кольце между трассами Уральск - Саратов и Уральск - Атырау. Площадь земельного участка составляет 0,88 гектаров, подрядчики не определены. Всего поступило шесть проектов, основными требованиями были - разработка в классическом стиле с применением элементов традиционных казахских орнаментов. Кроме этого, должна была быть предусмотрена парковка на 500 мест, а так же благоустройство, небольшой сад. Методом голосования отобран проект архитектора Касиета Ташимбетова из Алматы, - рассказала Ботагоз Тустикбай.
К слову, конкурс объявили в сентябре этого года. По словам главного имама центральной мечети Бакытжана Куралбайулы, во время пятничных молитв горожанам приходится совершать намаз на открытом воздухе, так как само помещение мечети оказывается переполненным.
– Многим нашим прихожанам это доставляет неудобство, особенно в зимнее время. Пять из шести представленных проектов не отвечали нашим требованиям, были невместительны, и только один проект нас устроил, он был и утверждён. В скором времени будут проведены расчёты по стоимости, мечеть будет строиться за счёт спонсоров, - подчеркнул Бакытжан Сабыралиев.
Большинство верующих уже выразили желание внести свой вклад в строительство нового здания мечети
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото предоставлено пресс-службой акима города Уральск
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!