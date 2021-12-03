– В отношении женщин начато досудебное расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Подозреваемыми являются две жительницы ЗКО, они задержаны и водворены в изолятор временного содержания, - сообщили в ДЭР по ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте экономических расследований по ЗКО, две сотрудницы одного из отделений "Казпочты" присвоили часть выручки, которые сдавал представитель ТОО для дальнейшего зачисления на счёт предприятия. Сумма причинённого ущерба составила более 33 миллионов тенге. Кроме этого, женщины, обманным путём, злоупотребляя доверием, завладели деньгами пенсионеров в сумме более семи миллионов тенге.Иные подробности в интересах следствия не разгласили.