- По данным следствия, руководитель предприятия Утегенов в период с 2015 по 2019 годы вносил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 157 миллионов тенге, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования в отношении ТОО «Компания Бурлингазстрой».Утегенова осудили и лишили на три года права заниматься организационно-управленческой деятельностью в коммерческих организациях.