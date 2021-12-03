Фото: Polisia.kz В пресс-службе департамента полиции сообщили, что водитель Daewoo Nexia на дороге Самара - Шымкент при обгоне допустил столкновение с ВАЗ-2107. От удара Daewoo, изменив направление движения, врезался в грузовой DAF XF, за рулём которого находился гражданин Беларуси. В результате ДТП оба водителя и два пассажира легковушек пострадали, их госпитализировали в центральную районную больницу Хромтау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.