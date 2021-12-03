По его словам, Аманжол Алпыбаев и Каймен Есендияров сейчас отстаивают свои законные права, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО Гали Искалиев, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга в СЦК, сообщил, что 25 июня от департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО на имя акима области поступило представление о приостановлении полномочий политической должности заместителя акима области Аманжола Алпысбаева
– Во-первых, сейчас Аманжол Алпысбаев отстаивает свои права в Верховном суде, мы ждем решения суда. Во-вторых, я провёл служебное расследование, есть заключение налоговой инспекции. Действительно, компания была открыта 10-15 лет назад, Аманжол Алпысбаев значится там директором. Но это предприятие ни дня не проработало, никакие финансовые операции не проводились, то есть он никакую выгоду оттуда не получал, зарплату также не начислял. Поэтому я считаю, что это не препятствует его государственной службе, - отметил Гали Искалиев.
Речь идёт о ситуации вокруг Аманжола Алпысбаева
, заместителе акима ЗКО, который курирует вопросы промышленности, инвестиций, предпринимательства, туризма и внешнеэкономических связей, цифровизации и социального партнерства. В июне этого года его заподозрили в нарушении закона "О государственной службе". По данным департамента Агентства по делам госслужбы, Аманжол Алпысбаев, будучи государственным служащим, является ещё и учредителем и директором ТОО "Самрук Гидро". Департамент направил в акимат области представление о том, что замакима должен сложить свои полномочия. Сам Аманжол Алпысбаев с этим не согласился и целых четыре раза подавал в суд, во всех случаях суд вынес решение не в его пользу. Сейчас дело рассматривается в кассационном суде.
Вторым чиновником, которого попросили освободить должность, является руководитель управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров. В апреле нынешнего года его оштрафовали на 291 тысячу тенге за то, что он принял на работу коррупционера.
Однако позже Есендияров подал жалобу на действие (бездействие) руководителя департамента по противодействию коррупции по ЗКО Биржана Хайруллина, однако суд оставил заявление без рассмотрения, поскольку постановление суда первой инстанции уже вступило в законную силу.
По этому поводу Гали Искалиев также подчеркнул, что в данный момент Каймен Есендияров тоже пытается защитить свои права с помощью судебных органов.
– Мы дождемся решения суда и примем соответствующие меры, - заключил Гали Искалиев.
