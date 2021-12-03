- Благодаря бдительности капитанов полиции Нурбаба Калидуллина, Бекежана Сабирова, Галыма Кабделова, Мейрамбека Хангерейулы и старшего лейтенанта полиции Ораза Тажикенова в считанные минуты стражи порядка спасли мужчину, который пытался распрощаться со своей жизнью. Это лишний раз доказывает, что полицейские не жалеют себя при обеспечении безопасности населения, - сказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

- Любой полицейский, оказавшись в такой ситуации, думает только о немедленной помощи. Я заметил мужчину, который повис на мосту. Ночью, в первый день зимы, еле держась за холодное железо, я понимал, что ситуация усугубится, если он сорвётся. "Не отпускай, держись, держись за мои руки! Дай мне свою руку" сказал я. Второй мой коллега говорил: "Не делай этого, подумай о братьях и сестрах, о родителях, тебя ждут дома". Я бы сказал, что в такой момент главная сила ложится на твою морально-психологическую подготовку, - сказал Мейрамбек Хангерейулы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл первого декабря около двух часов ночи. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 38-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с моста Балыкшы. Участковые инспекторы при обходе закреплённых за ними административных территорий заметили гражданина, который собирался спрыгнуть с моста. На видео, записанном на грудной жетон полицейских, можно заметить мужчину, держащего за перила моста только руками. Один полицейский, беседуя с ним, пытается отвлечь его, призывая не прыгать и не торопиться. В то же время другие сотрудники пытались его поднять на мост.Сам Мейрамбек Хангерейулы рассказал, что мужчина был настроен решительно. Но он с коллегами всеми возможными способами всё же смог предотвратить трагедию.По словам полицейского, по долгу службы он и его коллеги находятся на передовой различных угроз и бывают случаи, когда нельзя медлить.