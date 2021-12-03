В минобразования напомнили, что риски заражения имеются именно в больших коллективах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанских родителей призвали не водить детей на праздничные мероприятия в ТРЦ Изображение с сайта Pixabay Вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова в ходе прямого эфира в Facebook обратилась к родителям.
- Мы ещё раз призываем родителей для сохранения здоровья не собирать большие массы детей и не участвовать в массовых мероприятиях. Риски заражения имеются именно в больших коллективах. Поэтому призываем наших родителей не ходить на большие развлекательные мероприятия, которые организовываются торговыми и развлекательными центрами, - сказала Каринова.
В министерстве образования уже поясняли, что массовых утренников в детских садах и школах не будет. Решения о проведении новогодних мероприятий в рамках одного класса в школе или одной группы в детском саду будут приниматься на уровне администрации организации образования по согласованию с санитарными врачами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах. Ранее министр здравоохранения Казахстана высказался о новогодних корпоративах.