Вывозить граждан РК с курортов будут с третьего по десятое декабря, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пассажир авиарейса Алматы-Уральск устроил дебош в самолете Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay С третьего декабря Казахстан приостанавливает авиасообщение с Египтом. Вывозить оставшихся на курортах страны казахстанцев будут репатриационными рейсами. В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что вывозить казахстанцев будут борты авиакомпаний Air Astana и Scat. На сегодня известно, что на родину вернутся 2 800 граждан.
- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, пассажирам, прибывшим из Египта, по прилёту в Казахстан необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19, а также самоизолироваться на семь дней независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19, - говорится в сообщении.
Напомним, также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих и девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин.