Бауыржан Хайруллин уверен, что все допрошенные в суде свидетели дают ложные показания, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Специализированном межрайонном уголовном суде продолжается процесс по жестокому убийству Айнагуль Хайруллиной, в смерти которой обвиняется её бывший муж, сотрудник ЖКХ Бауыржан Хайруллин. Процесс продолжился допросом свидетелей. Подруга и коллега погибшей женщины Айгерим Ажгулова рассказала, что работала с покойной Айнагуль с 2018 года. За это время они сдружились. Девушка отметила, что изначально покойная не жаловалась на семейные проблемы и даже познакомила коллег со своим супругом Бауыржаном Хайруллином.
– Она изначально пришла работать офис-менеджером, потом перевелась в отдел кадров. Бауыржан иногда привозил и забирал Айнагуль, тогда мы и познакомились. По началу Айнагуль никогда не жаловалась на мужа, всегда хорошо отзывалась о нём, но потом стала говорить, что ночами не спит, ей приходится выяснять отношения с Бауыржаном, что он поднимает на неё руки. Она несколько раз приходила с синяками, на шее были гематомы, кровоподтеки, на голове была шишка, часто она ходила в водолазках. Мы всегда хорошо относились к нему, уважали, думали, что у них всё будет хорошо. Бауыржан был очень ревнивым, но при нас он этого не показывал, - рассказала Айгерим Ажгулова.
Кроме этого, коллега рассказала, что у погибшей сложились хорошие отношения с другими сотрудниками компании и с руководством. Девушка охарактеризовала её как открытую, добрую, общительную, грамотную девушку. Сам Бауыржан Хайруллин заявил, что никогда не запрещал супруге общаться с подругами.
– Я никогда не контролировал её. Вы всё врете и ваша ложь достала меня, - возмутился подсудимый.
– Где я вру? Всё, что я говорю, это правда. Здесь только одна истина - ты убийца. Признай это, хотя бы ради своих детей, - ответила свидетель.
Так же девушка рассказала о конфликте, который произошёл между супругами в январе этого года. Тогда Айнагуль вышла к супругу, но на работу обратно не зашла. Коллега начала звонить ей.
– Оказалось, что Бауыржан посадил её в машину, порезал руки, требовал отдать телефон. На второй день Айнагуль пришла с перебинтованной рукой, - вспомнила девушка.
При упоминании дня смерти Айнагуль Хайруллиной свидетель начала плакать. По её словам, в тот день около 16:00 к ним на работу пришел Бауыржан, ждал Айнагуль в коридоре. Та быстро собралась и они вместе спустились по лестнице.
– В последние дни Айнагуль говорила, что боится Бауыржана, что он стал очень агрессивным. Я заподозрила что-то неладное, начала ей звонить, но она оставила телефон в кабинете. Минут через 10-15 услышала крики коллег. Оказывается он в тот день пришел её убить, зарезать как собаку. Айнагуль лежала на боку за воротами в луже крови, не подавала признаков жизни. Мы к ней подошли, я звала её, хотела повернуть и увидела, что из неё льется очень много крови. Никто не стал её трогать, она потеряла очень много крови, будто из неё вытекло ведро крови, - рассказала Айгерим Ажгулова.
Адвокат подсудимого задал свидетелю вопрос, касающийся личной жизни погибшей Айнагуль Хайруллиной, а именно - был ли у неё любовник, на что Айгерим Ажгулова ответила, что нет.
Вместе с тем был допрошен хирург городской многопрофильной больницы Даулет Оспанов. Именно он 19 апреля констатировал смерть Айнагуль Хайруллиной.
– Её привезли на скорой помощи с многочисленными ножевыми ранениями шеи, живота, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался, зрачки были расширенные, на свет не реагировала, кожные покровы были бледные. Я был дежурным хирургом, она уже была мертва, констатировал клиническую смерть. Сразу вызвали полицию, около двух часов её тело пролежало в приёмном покое, - рассказал Даулет Оспанов.
Судебное разбирательство продолжится седьмого декабря.
Жуткое преступление
произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанёс ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Со множественными ножевыми ранениями её доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился
буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял
ход ямочного ремонта.
Бауыржану Хайруллину предъявлено обвинение по статье 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью". Суд начался 16 ноября. Мама погибшей Какима Кажипанова заявила, что хотела бы для бывшего зятя смертную казнь, но так как в Казахстане такой вид наказания отменен, она потребовала у суда самого пожизненного лишения свободы
. Ранее в суде были допрошены
сестра, сноха погибшей Айнагуль Хайруллиной, а также сотрудница охранного агентства, которая стала непосредственным свидетелем убийства.
